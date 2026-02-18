Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 18 февраля 2026Мир

В Израиле призвали готовиться к войне из-за США

N12: В системе безопасности Израиля объявили высшую степень готовности к войне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shiraaz Mohamed / XinHua / Global Look Press

В системе безопасности Израиля 18 февраля объявили высшую степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Об этом сообщает местный телеканал N12.

Уточняется, что если США атакуют Иран, то Израиль к ним присоединится. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

Ранее американское издание TWZ написало, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.

18 февраля стало известно, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

    Названо число отобранных у лихачей машин в одном регионе России

    Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

    В Израиле призвали готовиться к войне из-за США

    В российском городе пропали свет и тепло из-за атаки ВСУ

    Украинский футболист избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации

    Раскрыта уловка болельщика для проноса на трибуны Олимпиады российского флага

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok