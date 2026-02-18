В Израиле призвали готовиться к войне из-за США

N12: В системе безопасности Израиля объявили высшую степень готовности к войне

В системе безопасности Израиля 18 февраля объявили высшую степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Об этом сообщает местный телеканал N12.

Уточняется, что если США атакуют Иран, то Израиль к ним присоединится. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

Ранее американское издание TWZ написало, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил (ВВС) США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перекачиваемой Вашингтоном на Ближний Восток.

18 февраля стало известно, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.