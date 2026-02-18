Реклама

17:37, 18 февраля 2026Наука и техника

В Китае скопировали поставляемый Киеву американский V-Bat

В Китае представили похожий на американский V-Bat беспилотник
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Китайская компания AVIC представила новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки Yunying. Новый аппарат может быть копией дрона V-Bat американской компании Shield AI, пишет Defence Blog.

Китайский дрон представили на фестивале в городе Ибинь. Группа из десяти БПЛА скоординировано провела демонстрационный полет. Похожий на V-Bat аппарат способен совершать вертикальные взлеты и посадки и летать как обычный дрон самолетного типа. Для взлета Yunying достаточно площадки размером три на три метра. Существуют варианты БПЛА с бензиновым или электрическим двигателем. Китайский дрон несет оптико-электронную станцию для круглосуточного мониторинга и разведки.

Отмечается, что общая конфигурация аппарата повторяет решения западного дрона V-Bat, который поставили Киеву. «Хотя китайский разработчик напрямую не ссылался на зарубежные системы, визуальное сходство подчеркивает растущую глобальную конкуренцию в области компактных БПЛА вертикального взлета и посадки», — пишет издание.

В январе стало известно, что Shield AI планирует вооружить V-Bat южнокорейской ракетой с лазерным наведением L-MDM.

