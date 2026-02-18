В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

Песков: Информацией по итогам переговоров в Женеве поделится Мединский

Глава делегации России Владимир Мединский при необходимости поделится информацией с журналистами по итогам переговоров в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков, передает ТАСС.

«Переговоры идут второй день. Если будет какая-то информация, то ей с вами поделится наш главный переговорщик в Женеве — Владимир Мединский», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о содержании переговоров и давать какие-либо оценки. Он подтвердил, что идут прямые доклады президенту, но рекомендовал дождаться завершения раунда для получения официальных комментариев.

Ранее в Женеве начался второй день трехсторонних переговоров России, США, Украины по вопросу урегулирования украинского кризиса. Как и в первый день встреча проходит в отеле InterContinental.