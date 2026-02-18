В Женеве начался второй день переговоров

В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по Украине

В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров России, США, Украины по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

Как и в первый день встреча проходит в отеле InterContinental. «Начались встречи за закрытыми дверями», — сообщил источник.

Ранее участники переговоров по украинскому урегулированию в Женеве после консультаций со столицами подтвердили настрой на серьезную работу во второй день встречи. Отмечается, что встреча сохранит прежний формат и продолжится за закрытыми дверями.

В Женеве 17 февраля стартовал третий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Делегации России, США и Украины провели встречу, которая продолжалась более шести часов. Дискуссия носила напряженный характер.

По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.

