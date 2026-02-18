Реклама

09:59, 18 февраля 2026Мир

В Женеве оценили настрой делегаций после докладов столицам

ТАСС: Участники переговоров в Женеве подтвердили настрой на серьезный диалог
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Участники переговоров по украинскому урегулированию в Женеве после консультаций со столицами подтвердили настрой на серьезную работу во второй день встречи. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

«Все стороны настроены на серьезную работу сегодня», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос об изменении настроений после докладов.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался третий раунд переговоров по Украине, они длились более шести часов. Сообщалось, что атмосфера на встрече была напряженной.

По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.

