10:14, 18 февраля 2026Мир

Раскрыт формат второго дня российско-украинских переговоров в Женеве

ТАСС: Трехсторонние переговоры по Украине продолжились в закрытом режиме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве сохранили прежний формат и продолжаются за закрытыми дверями. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

«Модальности не поменялись, все пройдет в закрытом для прессы режиме», — сказал собеседник агентства, комментируя ход второго дня консультаций.

В Женеве 17 февраля стартовал третий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Делегации России, США и Украины провели встречу, которая продолжалась более шести часов. Отмечается, что дискуссия носила напряженный характер.

По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.

