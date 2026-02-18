Раскрыт формат второго дня российско-украинских переговоров в Женеве

ТАСС: Трехсторонние переговоры по Украине продолжились в закрытом режиме

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве сохранили прежний формат и продолжаются за закрытыми дверями. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

«Модальности не поменялись, все пройдет в закрытом для прессы режиме», — сказал собеседник агентства, комментируя ход второго дня консультаций.

В Женеве 17 февраля стартовал третий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Делегации России, США и Украины провели встречу, которая продолжалась более шести часов. Отмечается, что дискуссия носила напряженный характер.

По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.