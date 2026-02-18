Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 18 февраля 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

Захарова: Цахкна намекнул, что первым «драпанет» из Эстонии в случае конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Угрожая перенести потенциальный конфликт на территорию России, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна намекнул, что первым «драпанет» из страны в таком случае. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможно, в такой затейливой аранжировке он намекнул, что первым драпанет из Эстонии», — предположила Захарова. На вопрос корреспондента о том, может ли в таком случае Цахкна бежать на территорию России, дипломат ответила словами «как получится».

Она также подчеркнула, что в МИД России «знают цену» подобным заявлениям, но за свои слова такие люди обязаны отвечать. При этом Захарова отметила, что жителям Эстонии следует уточнить, кто поручил главе МИД прибалтийской республики делать такие заявления и от кого он говорит.

Ранее Цахкна заявил, что в случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом, и призвал Европу отказаться от переговоров с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok