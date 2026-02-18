В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

Мирошник об аресте Галущенко: Дело о коррупции Зеленского не спустят на тормозах

Задержание и арест бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко показывает, что коррупционный трек президента страны Владимира Зеленского не спустят на тормозах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

По его словам, ситуация с экс-министром демонстрирует серьезный настрой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и тех, кто за ним стоит.

Об аресте Галущенко стало известно 17 февраля. Ему вменяется отмывание средств компании «Энергоатом» и участие в преступной организации. Он может выйти на свободу под залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов).