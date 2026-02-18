Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:15, 18 февраля 2026Бывший СССР

В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

Мирошник об аресте Галущенко: Дело о коррупции Зеленского не спустят на тормозах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Задержание и арест бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко показывает, что коррупционный трек президента страны Владимира Зеленского не спустят на тормозах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

По его словам, ситуация с экс-министром демонстрирует серьезный настрой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и тех, кто за ним стоит.

Об аресте Галущенко стало известно 17 февраля. Ему вменяется отмывание средств компании «Энергоатом» и участие в преступной организации. Он может выйти на свободу под залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Российские военные ликвидировали Зеленского

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 28 лет

    Живописная прогулка обернулась для туриста взломом с проникновением в чужой туалет

    30-летняя женщина с седьмым размером груди решилась на пластику и поделилась опытом

    В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

    В США высказались об «ужасной» сделке России и Украины

    В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok