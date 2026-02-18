В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

МО РФ: Нанесены удары по объектам энергетики и местам запуска БПЛА на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики на Украине и местам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Детали раскрыты в ежедневной сводке Министерства обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, также были атакованы склад горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что для ударов российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотников самолетного тира, которые применили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о занятии Вооруженными силами России (ВС РФ) двух населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Речь шла о Криничном в Запорожской области и Харьковке в Сумской области.