Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 18 февраля 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

МО РФ: Нанесены удары по объектам энергетики и местам запуска БПЛА на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики на Украине и местам запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Детали раскрыты в ежедневной сводке Министерства обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, также были атакованы склад горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Сообщается, что для ударов российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотников самолетного тира, которые применили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о занятии Вооруженными силами России (ВС РФ) двух населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Речь шла о Криничном в Запорожской области и Харьковке в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Женщина заметила странную реакцию на алкоголь и оказалась смертельно больна

    В Госдуме пообещали подарить смартфоны лишенным их на Олимпиаде российским спортсменам

    Нестандартное применение «Герани» попало на видео

    Появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft

    Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО

    Обманувшую экс-жен известных российских футболистов «королеву ставок» приговорили

    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok