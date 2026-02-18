В России испытают «Аргус» для замены Starlink

«Известия»: В России испытают стратосферный БПЛА «Аргус» для замены Starlink

Российские разработчики испытают стратосферный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Аргус», который сможет обеспечить российские войска высокоскоростным интернетом. Об этом пишут «Известия».

Тестовые полеты «Аргуса» планируют начать в марте. БПЛА сможет частично заменить систему Starlink, обеспечив войска высокоскоростным интернетом. Аппарат позволит передавать видео и сигналы управления дронами. Также он обеспечит дополнительный канал связи.

«Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени», — сказал руководитель проекта стратосферного БПЛА Николас Оксман.

Дрон будет работать на высотах от 15 до 24 километров, где его не достанут переносные зенитные ракетные комплексы. Для поражения «Аргуса» противнику придется использовать ракеты комплексов С-300 или Patriot, которые в разы дороже самого беспилотника.

Ранее в феврале Фонд перспективных исследований сообщил о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1». Изделие оснащено системой пневматической балластировки, которая меняет высоту полета для использования нужных направлений ветра.