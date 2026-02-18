Реклама

17:32, 18 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на «зловещую деталь» в заявлении Зеленского

Депутат Чепа заявил о важности объективности США в мониторинге прекращения огня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вероятнее всего, США будут осуществлять технический мониторинг за прекращением огня в зоне украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на замечание военблогера Алексея Живова о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского о планах контролировать прекращение силами США звучат зловеще.

«Мы неоднократно говорили о том, что в этих мирных переговорах будут очень важны нюансы. И то, как будет осуществляться мониторинг после достижения остальных договоренностей, — один из таких нюансов, — сказал Чепа. — Американцы, скорее всего, будут осуществлять технический контроль за прекращением огня с помощью спутников. Может, где-то будут присутствовать физически — не знаю. Но не думаю, что они станут вводить войска».

Политик добавил, что особенно важной будет объективность этого мониторинга — депутат убежден, что провокации после прекращения огня неизбежны.

«Я не сомневаюсь в том, что будут провокации. Потому что на сегодняшний день стопроцентного контроля за происходящим со стороны руководства Украины нет, и огонь может начаться даже без соответствующего приказа. И вопрос в том, как будут мониторить эти провокации, расследовать», — объяснил Чепа.

Ранее Живов заявил, что ему непонятно, как будет реализована эта мера контроля со стороны США на практике. Также он отметил, что Россия не видит, что Киев собирается уступать хоть в чем-то.

