Россия
15:47, 18 февраля 2026Россия

В словах Зеленского об итогах переговоров с Россией увидели зловещую деталь

Военблогер Живов: Контроль прекращения огня на фронте силами США звучит зловеще
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Слова Владимира Зеленского о планах добиться контроля прекращения огня на фронте силами США в случае перемирия звучат зловеще. Так эту деталь в словах Зеленского об итогах переговоров оценил российский военблогер Алексей Живов в Telegram.

По словам блогера, ему непонятно, как будет реализована эта мера на практике в случае принятия. «Это как будет выглядеть? Американская армия встанет под Белгородом, Курском и Донецком? Так себе перспектива», — написал в блоге Живов.

Также он отметил, что Россия не видит, что Киев собирается уступать хоть в чем-то. «Зеленский также заявил, что нет прогресса по выходу ВСУ из Донбасса. Этот вопрос ключевой на текущий момент», — подытожил военблогер.

Ранее авторы портала «Архангел спецназа» заявили, что ужесточение позиции России по переговорам является логичным.

