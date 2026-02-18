В России впервые признали алкоголь веганским

Роскачество: «Башспиртпром» впервые в России сертифицировал веганский алкоголь

Производитель «Башспиртпром» впервые в России сертифицировал веганский алкоголь. О признании спиртного со ссылкой на Роскачество сообщает ТАСС.

Завод получил сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Как отмечают в ведомстве, сейчас он единственный в регионе и в стране, подтвердивший соответствие продукции ГОСТ, который исключает примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

«Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования», — заявили в Роскачестве.

Ранее в ведомстве сообщали, что в российских вегетарианских котлетах обнаружили ДНК курицы. В ходе проверки продукции девяти торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и маркировки в котлетах марок «НЕМЯСО» и Awake Power обнаружили признаки животного белка. Это возможно, если мясную и растительную продукцию изготавливали на одном оборудовании, пояснили эксперты.