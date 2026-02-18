В России заявили об устранении причин резкого подорожания рыбы

Шаскольский: ФАС устранила ведущих к трехкратному подорожанию рыбы посредников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России устранила большое количество посредников в сфере рыбной продукции. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова приводит пресс-служба.

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава ФАС заявил, что большое число посредников на рынке приводит к резкому подорожанию конечной продукции. В результате стоимость продуктов от рыбодобывающего предприятия до полки магазина может увеличиваться до трех с половиной раз.

«На прошлых встречах мы с вами обсуждали необходимость пристального наблюдения за прозрачностью ценообразования в целом. В том числе на ряд такой важной продукции, как рыбная, где в цепочке много посредников, лекарства, очень нужные людям, транспортные услуги, связь, в розничном сегменте, особенно в периоды пикового спроса. Непростая ситуация бывает с ценами», — признался Шаскольский.

Затраты на обработку, логистику, хранение, реализацию могут быть экономически обоснованы, но для того, чтобы сдерживать цены, необходимо сократить количество посредников, в некоторых случаях их число может доходить до шести.

«Примеры такой работы уже есть. Это соглашения, так называемые — из моря на полку. Торговые сети уже имеют такой опыт. В настоящее время ведется работа по регистрации внебиржевых договоров по рыбе. Это позволит исключить посредников, спекулятивную перепродажу рыбной продукции», — пояснил глава ФАС.

В 2025 году импорт рыбы в Россию вырос на три процента в физическом выражении и на семь процентов — в денежном, если сравнивать с показателями позапрошлого года. Крупнейшим поставщиком оказалась Белоруссия, экспортировавшая на российский рынок 112 тысяч тонн рыбы на 336 миллионов долларов. Китайский импорт оценивается в 96 тысяч тонн (410 миллионов долларов).

