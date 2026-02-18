В Совфеде заявили о моменте истины для Зеленского после его грубых слов о Мединском

Сенатор Перминов заявил, что для Зеленского наступает момент истины

Для Владимира Зеленского наступает момент истины, заключающийся во времени твердых договоренностей, которые устранят первопричины конфликта. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве Владимира Мединского и его заявлений об исторических корнях украинского конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

Комментируя эти слова, Перминов подчеркнул, что дурной слог вряд ли поможет украинскому лидеру. «Такие странности происходят всегда, когда фантазии и реальность меняются местами, и не важно, кто ты — человек из мира политики и от твоего решения зависят миллионы людей и будущее страны или житель Карпат и занимаешься заготовкой леса», — сказал он.

Сенатор напомнил, что Мединский придерживается позиции, достигнутой в Анкоридже, — это подтвердил российский МИД, а также заявление президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что украинской власти не помешает исторический ликбез Мединского. По его словам, своим высказыванием Зеленский демонстрирует убогий уровень интеллектуального развития.