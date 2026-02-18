Реклама

03:39, 18 февраля 2026

В США предупредили ВСУ о необычной весне

Макгрегор: Удары России сделали маневрирование ВСУ невозможным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности маневрировать из-за господства России в воздушных атаках. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному на его YouTube-канале.

«Россияне научились действовать в условиях, когда нанесение ударов с воздуха делает маневрирование ВСУ практически невозможным. А действий украинцев <…> оказалось недостаточно, чтобы спастись от уничтожения», — отметил он.

По словам Макгрегора, украинская армия растратила ресурсы на бессмысленные атаки и наступления, которые были обречены на провал. Он подчеркнул, что эта весна будет отличаться от всех предыдущих, и главный вопрос — насколько сильно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка доложила ему о «подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике».

