06:39, 18 февраля 2026Мир

В США спрогнозировали скорое завершение СВО

Аналитик Макговерн: Россия может одержать полную победу на Украине в 2026 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2026 году Россия может одержать полную победу в конфликте на Украине. Скорое завершение спецоперации (СВО) спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, Украина может стать жизнеспособным государством, но для этого Россия должна быть уверена в обеспечении своих интересов в сфере безопасности, включая создание буферной зоны на Украине.

«На мой взгляд, это вполне можно обсудить, учитывая, что в этом году Россия может одержать полную победу. И на этот раз мы можем уверенно сказать, что это произойдет в нынешнем году», — подчеркнул он.

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что неизбежная победа России в конфликте на Украине стала очевидна еще в 2023 году. «Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено», — сказал эксперт.

