19:05, 18 февраля 2026Мир

В ЮАР вернулись застрявшие в Донбассе граждане

Reuters: Граждане ЮАР, попавшие в ловушку в Донбассе, вернулись на родину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

Четыре гражданина ЮАР, попавшие в ловушку в Донбассе в составе наемнических формирований, вернулись на родину. Об этом сообщает Reuters.

«Четверо южноафриканцев (...) приземлились в главном аэропорту Йоханнесбурга», — утверждается в публикации.

По данным агентства, граждан ЮАР «заманили» в ряды наемников и отправили в места боевых действий на Украине, после чего они застряли в зоне конфликта в Донбассе.

В ноябре 2025 года президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет подали сигналы бедствия из Донбасса, оказавшись в составе наемнических формирований. Глава государства не уточнил, на чьей стороне они воевали.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией насчет сообщений о гражданах ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны специальной военной операции.

