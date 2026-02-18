Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:40, 18 февраля 2026Наука и техника

В зону СВО поступили КАМХ-90 на шасси УАЗ

МО: В зону СВО поступили новые автомобильные кухни КАМХ-90
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

Многофункциональные автомобильные кухни с хлебопекарным блоком (КАМХ-90) поступили в подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Новые КАМХ-90, которые передали войскам в 326-ю годовщину со дня образования продовольственной службы Вооруженных сил России, построены на шасси автомобиля УАЗ. На раму установили оборудование для приготовления пищи, а также хранения и транспортировки продовольствия и имущества. Кухня позволяет готовить горячую пищу из трех блюд и выпекать хлеб.

«Конструкция кухни предусматривает автономное использование тепловых блоков с хлебопечкой в блиндажах, что стало актуально в современных условиях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Все агрегаты автомобильной кухни модульные, поэтому машину можно комплектовать различными тепловыми блоками. КАМХ-90 оборудована термоколбой, которая на протяжении шести часов способна сохранять температуру до 65 градусов.

Ранее в феврале стало известно, что УАЗ представил внедорожник «Хантер», модифицированный под задачи СВО. Автомобиль получил видоизмененную кабину, которая позволяет транспортировать раненых в лежачем положении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Привычные растения оказались мощным оружием против воспаления

    Telegram сообщил о блокировке еще десятков тысяч каналов и групп

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

    Россияне распробовали товары для людей с низкими доходами

    Мерца и Гитлера сравнили

    Подразделения армии России вступили в бой с «Азовом» в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok