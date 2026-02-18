В зону СВО поступили КАМХ-90 на шасси УАЗ

МО: В зону СВО поступили новые автомобильные кухни КАМХ-90

Многофункциональные автомобильные кухни с хлебопекарным блоком (КАМХ-90) поступили в подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Новые КАМХ-90, которые передали войскам в 326-ю годовщину со дня образования продовольственной службы Вооруженных сил России, построены на шасси автомобиля УАЗ. На раму установили оборудование для приготовления пищи, а также хранения и транспортировки продовольствия и имущества. Кухня позволяет готовить горячую пищу из трех блюд и выпекать хлеб.

«Конструкция кухни предусматривает автономное использование тепловых блоков с хлебопечкой в блиндажах, что стало актуально в современных условиях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Все агрегаты автомобильной кухни модульные, поэтому машину можно комплектовать различными тепловыми блоками. КАМХ-90 оборудована термоколбой, которая на протяжении шести часов способна сохранять температуру до 65 градусов.

Ранее в феврале стало известно, что УАЗ представил внедорожник «Хантер», модифицированный под задачи СВО. Автомобиль получил видоизмененную кабину, которая позволяет транспортировать раненых в лежачем положении.