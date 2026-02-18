Реклама

00:56, 18 февраля 2026Мир

Вэнс раскритиковал Европу

Вэнс: Европа делает много вещей для собственного саботирования
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Страны Европы вредят сами себе, саботируя собственные интересы. С таким мнением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что во взаимоотношениях США и европейских государств есть проблема, которая заключается в том, что власти Европы делают большое количество вещей для намеренного подрыва собственных интересов. Между тем, Вэнс отверг заявления о том, что пришедшие к власти в Америке республиканцы «не любят Европу».

«Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя», — объяснил вице-президент.

По мнению Вэнса, он хотел бы видеть от европейских государств больше усилий, которые они могут предпринять для защиты своих границ ради сохранения «цивилизационной целостности». Как добавил он, некоторые сдвиги в этом направлении наблюдаются, однако Европе стоит действовать «более решительно».

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны должны быть менее сосредоточены на войне и больше — на инвестициях в США.

