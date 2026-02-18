Восемь человеческих голов нашли рядом с табличкой «воровство запрещено»

В Эквадоре нашли восемь отрубленных человеческих голов

В провинции Гуаяс, Эквадор, восемь человеческих голов нашли на фоне войны наркокартелей. Об этом сообщает Ekhbary News Agency.

Отрубленные головы лежали рядом с табличкой «воровство запрещено». Предполагается, что с жертвами расправились в соседней провинции Манаби, а затем перевезли их в качестве угрозы. Полиция связывает находку с конфликтами банд наркоторговцев.

В данный момент в Эквадоре идет война между несколькими наркокартелями за контроль над портами, через которые идет наркотрафик. Центром противостояния стала провинция Гуаяс. Президент Эквадора Даниэль Нобоа официально объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Картели были приравнены к террористическим организациям.

Это не первый подобный случай с начала года. В январе на туристическом пляже Эквадора нашли пять человеческих голов. Они висели на веревках, подвязанных к двум деревянным столбам.

