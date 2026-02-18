Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:02, 18 февраля 2026Забота о себе

Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

Терапевт Богомолова: Мышечные судороги зачастую не связаны в дефицитом магния
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мышечные судороги у здоровых людей зачастую спровоцированы перегрузкой и обезвоживанием, а не дефицитом магния. Об этом заявил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова, пишет URA.RU.

По ее словам, суть проблемы у здоровых людей часто кроется в чрезмерных физических нагрузках из-за переутомления мышц и избыточных тренировок, как следствие, ощущается сильный спазм. При этом популярное мнение о пользе приема магния при судорогах не находит подтверждения в клинических исследованиях.

Кроме того, спазмы нередко происходят на фоне обезвоживания, при патологиях стоп (плоскостопие, вальгусная деформация), при ношении неудобной обуви или высоких каблуков, а также при длительном стоянии или сидении без перерывов. Между тем, риск судорог повышается за счет приема противоопухолевых лекарств, злоупотребления алкоголем и бесконтрольного приема мочегонных средств.

Как отметила специалист, мышечные спазмы также могут говорить об атеросклерозе, нарушении работы щитовидной железы, анемии и столбняке. У беременных чаще такие проявления связаны с увеличением массы тела, минеральным дисбалансом и отеками ног.

Врач добавила, что дефицит магния является редкой причиной судорог и обычно встречается лишь при тяжелых хронических заболеваниях почек или кишечника. Чтобы снизить риск спазмов, Богомолова советует соблюдать водный режим (в среднем 1,5–2 литра воды в день при отсутствии противопоказаний), стараться долго не находиться в одной позе и каждые 30-50 минут делать короткую разминку.

Ко всему прочему, по ее рекомендациям, следует носить удобную обувь и отказаться от алкоголя.

Ранее российский невролог Елена Мирошник заявила, что дефицит магния вызывает нарушения сердечно-сосудистой системы. Со стороны нервной системы у пациентов характерна раздражительность, тревожность, панические атаки, хроническая усталость, нарушения сна, головные боли и снижение концентрации внимания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Организаторы крутой выставки в Москве объявили даты проведения

    Подпольный врач попался на незаконном удлинении пенисов

    Девушка проигнорировала известный эффект кофе и стала посмешищем в глазах друзей

    В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

    Врачи развеяли распространенный миф о приеме магния

    В Еврсоюзе произошел раскол из-за нового пакета санкций против России

    На Западе сообщили о скрытой угрозе для жизни Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok