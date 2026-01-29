Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 29 января 2026Забота о себе

Врач перечислила симптомы нехватки магния

Невролог Мирошник: Дефицит магния вызывает нарушения сердечно-сосудистой системы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Дефицит магния может долго оставаться незамеченным, предупредила врач-невролог Елена Мирошник. Признаки, которые указывают на нехватку этого элемента, она перечислила «Вечерней Москве».

Врач уточнила, что симптомы дефицита магния специфичны. Со стороны нервной системы они проявляются раздражительностью, тревожностью, паническими атаками, хронической усталостью, нарушениями сна, головными болями и снижением концентрации внимания.

Мышечные симптомы нехватки магния, по словам Мирошник, включают судороги, спазмы и непроизвольные подергивания мышц, в том числе век, а также покалывание и онемение в конечностях. Кроме того, нехватка магния может вызывать нарушения работы сердечно-сосудистой системы, включая учащенное сердцебиение, сбои ритма и повышение артериального давления.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Врач отметила, что при выраженном и длительном дефиците могут появляться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Из-за нарушения усвоения кальция повышается риск остеопороза, а у женщин нередко усиливаются проявления предменструального синдрома.

Ранее врач Александр Олмос призвал ежегодно сдавать восемь анализов, чтобы следить за состоянием здоровья. По его мнению, помимо основных показателей, важно отслеживать уровень магния и витамина D.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

    Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

    Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

    Врач перечислила симптомы нехватки магния

    Шеф-повар Ивлев сравнил один курорт с «Геленджиком в советские времена»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok