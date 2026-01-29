Врач перечислила симптомы нехватки магния

Невролог Мирошник: Дефицит магния вызывает нарушения сердечно-сосудистой системы

Дефицит магния может долго оставаться незамеченным, предупредила врач-невролог Елена Мирошник. Признаки, которые указывают на нехватку этого элемента, она перечислила «Вечерней Москве».

Врач уточнила, что симптомы дефицита магния специфичны. Со стороны нервной системы они проявляются раздражительностью, тревожностью, паническими атаками, хронической усталостью, нарушениями сна, головными болями и снижением концентрации внимания.

Мышечные симптомы нехватки магния, по словам Мирошник, включают судороги, спазмы и непроизвольные подергивания мышц, в том числе век, а также покалывание и онемение в конечностях. Кроме того, нехватка магния может вызывать нарушения работы сердечно-сосудистой системы, включая учащенное сердцебиение, сбои ритма и повышение артериального давления.

Врач отметила, что при выраженном и длительном дефиците могут появляться тошнота, снижение аппетита и общая слабость. Из-за нарушения усвоения кальция повышается риск остеопороза, а у женщин нередко усиливаются проявления предменструального синдрома.

Ранее врач Александр Олмос призвал ежегодно сдавать восемь анализов, чтобы следить за состоянием здоровья. По его мнению, помимо основных показателей, важно отслеживать уровень магния и витамина D.

