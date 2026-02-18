Реклама

Экономика
10:14, 18 февраля 2026Экономика

Южная Корея нарастила до максимума закупки одного российского металла

РИА Новости: Экспорт российского алюминия в Южную Корею достиг максимума
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам января 2026 года суммарные объемы экспорта российского необработанного алюминия в Южную Корею достиг исторического максимума в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

За первый месяц 2026 года экспорт этого металла из России в Южную Корею вырос почти на 4 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг отметки в 114,9 миллиона долларов. Столь высокого значения не фиксировалось за всю историю ведения статистических наблюдений (с января 2000 года).

Подобная динамика позволила России занять долю в 25,7 процента и стать крупнейшим поставщиком необработанного алюминия на рынок азиатской страны. В топ-3 экспортеров также вошли Австралия (23,5 процента) и Индия (10,3 процента).

Другим важным рынком сбыта для российского необработанного алюминия остается Китай. За один только сентябрь 2025 года доходы отечественных экспортеров от сбыта этого металла в азиатскую страну составили 530,5 миллиона долларов. В январе-августе показатель достиг 4,1 миллиарда долларов. Поставки же в европейском направлении, напротив, заметно упали после ввода масштабных западных санкций.

