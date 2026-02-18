Реклама

09:44, 18 февраля 2026

Захарова обвинила Киев в совершении терактов против детей

Захарова: Власти Украины точечно совершают теракты против детей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Власти Украины точечно совершают теракты против детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это прицельное, точечное нанесение, даже не нанесение, а совершение террористических актов через подбрасывание этих мин "Лепесток", (...) там, где можно попасть по детям», — рассказала Захарова.

Она отметила, что Киев наносит удары именно по детским садам, школам, больницам, площадкам, где играют дети.

Ранее Захарова заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпийских играх в Италии является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой.

