Захарова припомнила Польше долги по счетам супруги Лжедмитриев

Захарова: Польша оплатила еще не все счета Марины Мнишек

Польша оплатила «еще не все счета» супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Долги припомнила Варшаве официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя информацию о планах Польши подать иск к России, сообщает ТАСС.

«Передайте им, что тут еще не все счета Марины Мнишек оплачены, то есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о репарациях за последствия «советского господства». Директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.