Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 18 февраля 2026Мир

Захарова припомнила Польше долги по счетам супруги Лжедмитриев

Захарова: Польша оплатила еще не все счета Марины Мнишек
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Польша оплатила «еще не все счета» супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Долги припомнила Варшаве официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя информацию о планах Польши подать иск к России, сообщает ТАСС.

«Передайте им, что тут еще не все счета Марины Мнишек оплачены, то есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о репарациях за последствия «советского господства». Директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Женщина заметила странную реакцию на алкоголь и оказалась смертельно больна

    В Госдуме пообещали подарить смартфоны лишенным их на Олимпиаде российским спортсменам

    Нестандартное применение «Герани» попало на видео

    Появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft

    Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО

    Обманувшую экс-жен известных российских футболистов «королеву ставок» приговорили

    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok