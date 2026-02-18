Зеленский запретил белорусским кораблям входить в море Украины

Зеленский подписал указ, запрещающий белорусским судам входить в море Украины

Белорусским кораблям нельзя будет заходить в территориальные воды Украины. Об этом говорится в указе, подписанном украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты», — сказано в документе.

Зеленский также ввел санкции лично против белорусского президента Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Некоторые санкции введены бессрочно.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины писала, что Владимир Зеленский изменил политику в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака.