Женщины перечислили универсальные тревожные звонки на свиданиях

Женщины перечислили универсальные, на их взгляд, тревожные звонки на свиданиях с мужчинами. Своим опытом пользовательницы сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих женщин таким «красным флагом» оказалась снисходительность.

Если он относится к кому-то как к идиоту при вас, с таким же успехом он может написать слово «отстой» у себя на лбу Symnestra пользовательница Reddit

Для других — отсутствие интереса к собеседнице.

Когда он не задает ни одного вопроса о тебе и относится к свиданию как к часовому подкасту, где он — единственный гость i_m_dignity пользовательница Reddit

Также пользовательницы форума осудили мужчин, слишком рано переводящих разговор в сексуальное русло.

Один парень мне очень нравился, но пришлось оборвать контакт. Каждое мое слово он поворачивал в сторону секса. Я сказала ему, что не стоит торопиться, но он продолжал отпускать сексуальные комментарии ErmintrudeFanshaw пользовательница Reddit

