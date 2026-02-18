Реклама

14:34, 18 февраля 2026Забота о себе

Женщины перечислили универсальные тревожные звонки на свиданиях

Александра Лисица
Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom

Женщины перечислили универсальные, на их взгляд, тревожные звонки на свиданиях с мужчинами. Своим опытом пользовательницы сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих женщин таким «красным флагом» оказалась снисходительность.

Если он относится к кому-то как к идиоту при вас, с таким же успехом он может написать слово «отстой» у себя на лбу

Symnestraпользовательница Reddit

Для других — отсутствие интереса к собеседнице.

Когда он не задает ни одного вопроса о тебе и относится к свиданию как к часовому подкасту, где он — единственный гость

i_m_dignityпользовательница Reddit
Также пользовательницы форума осудили мужчин, слишком рано переводящих разговор в сексуальное русло.

Один парень мне очень нравился, но пришлось оборвать контакт. Каждое мое слово он поворачивал в сторону секса. Я сказала ему, что не стоит торопиться, но он продолжал отпускать сексуальные комментарии

ErmintrudeFanshawпользовательница Reddit

Ранее женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые считают самыми пугающими. Одну пользовательницу на свидании напугали сравнением с дочерью.

