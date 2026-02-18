Живописная прогулка обернулась для туриста взломом с проникновением в чужой туалет

Пользователь Reddit с ником Aftenbladet рассказал о трудной ситуации, в которой он оказался во время похода с другом по норвежским горам. Приятели поставили палатку в заброшенном дорожном туннеле с видом на фьорд и в этот момент автору срочно потребовалось опорожнить кишечник.

«Мы с товарищем быстро обсудили варианты. Он предложил мне справить нужду прямо в закрытом туннеле, потому что на улице было очень ветрено и шел снег. Однако ранее, паркуя машину, я заметил небольшое красное строение на смотровой площадке всего в 350 метрах от нас. Я собрался с духом, напряг ягодицы и поковылял туда», — написал автор.

Придя на место, он понял, что это была уборная, правда, дверь ее была заколочена доской. Недолго думая парень сорвал ее и устроился поудобнее внутри. Горный туалет встретил его чистотой и автоматической системой освещения.

«Я с радостью освободился от нескольких слоев зимней одежды, сел и дал волю зверю, живущему внутри меня. Но когда я попытался смыть воду... ничего не произошло. Меня осенило: заколоченная дверь, список уборки, подписанный в последний раз пять месяцев назад... Они отключили воду на зиму. Наверное, чтобы предотвратить ее замерзание», — огорчился парень.

Немного подумав над способами устранить последствия дефекации, он все же решил не усложнять себе жизнь и оставил все как есть, сочувствуя в глубине души будущим уборщикам.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.