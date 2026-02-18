Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:17, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Живописная прогулка обернулась для туриста взломом с проникновением в чужой туалет

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: aftenbladet / Reddit

Пользователь Reddit с ником Aftenbladet рассказал о трудной ситуации, в которой он оказался во время похода с другом по норвежским горам. Приятели поставили палатку в заброшенном дорожном туннеле с видом на фьорд и в этот момент автору срочно потребовалось опорожнить кишечник.

«Мы с товарищем быстро обсудили варианты. Он предложил мне справить нужду прямо в закрытом туннеле, потому что на улице было очень ветрено и шел снег. Однако ранее, паркуя машину, я заметил небольшое красное строение на смотровой площадке всего в 350 метрах от нас. Я собрался с духом, напряг ягодицы и поковылял туда», — написал автор.

Материалы по теме:
Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть
Что такое белковая диета?Что можно есть и поможет ли она похудеть
5 октября 2024
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
13 июля 2025
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
22 июля 2025

Придя на место, он понял, что это была уборная, правда, дверь ее была заколочена доской. Недолго думая парень сорвал ее и устроился поудобнее внутри. Горный туалет встретил его чистотой и автоматической системой освещения.

«Я с радостью освободился от нескольких слоев зимней одежды, сел и дал волю зверю, живущему внутри меня. Но когда я попытался смыть воду... ничего не произошло. Меня осенило: заколоченная дверь, список уборки, подписанный в последний раз пять месяцев назад... Они отключили воду на зиму. Наверное, чтобы предотвратить ее замерзание», — огорчился парень.

Немного подумав над способами устранить последствия дефекации, он все же решил не усложнять себе жизнь и оставил все как есть, сочувствуя в глубине души будущим уборщикам.

Ранее занятый туалет вынудил девушку найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Российские военные ликвидировали Зеленского

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 28 лет

    Живописная прогулка обернулась для туриста взломом с проникновением в чужой туалет

    30-летняя женщина с седьмым размером груди решилась на пластику и поделилась опытом

    В МИД России увидели сигнал для Зеленского в аресте Галущенко

    В США высказались об «ужасной» сделке России и Украины

    В России начнутся тестовые полеты аналогичного Starlink дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok