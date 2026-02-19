Реклама

15:41, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

VK проведет «Форум в большом городе», где блогеры раскроют секреты успеха
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Платформа VK проведет онлайн-мероприятие «Форум в большом городе», где выступят более 100 спикеров из разных сфер, от медиа и спорта до бизнеса и культуры. Как стало известно «Ленте.ру», трансляция пройдет 5 марта на площадке VK Видео.

В программе форума ожидаются обсуждения личного бренда, женского предпринимательства, социальной коммерции, а также трендов в моде, литературе и индустрии красоты. Организаторы обещают живые дискуссии и практические кейсы от известных блогеров, артистов и предпринимателей.

Своим опытом поделятся блогеры Валя Карнавал, Аня Покров, а также создательница бренда LUVU Катя Голден. О том, как развивать аудиторию и выстраивать карьеру в цифровой среде, расскажут представители разных направлений, включая контент и бизнес.

В дискуссии о роли женщин в профессиональном спорте примут участие олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Ангелина Мельникова, а также главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Литературные тренды и новые форматы storytelling обсудят писательницы Ася Лавринович и Ирина Оганова. О путешествиях и работе в медиа расскажет телеведущая Юлия Барановская, а о благотворительности — президент фонда «Онкологика» Мирослава Сергеенко.

Кроме того, на форуме обсудят кино, социальные проекты и карьерные возможности в традиционно «мужских» профессиях. Среди участниц заявлены пилот программы развития автоспорта Ирина Сидоркова и командир воздушного судна Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот Мария Пяткова.

Организаторы отметили, что полный список спикеров будет объявлен позже. Посмотреть трансляцию можно будет бесплатно в официальном сообществе «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что количество авторов «VK Видео» за год взлетело более чем вдвое.

