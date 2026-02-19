Пользователи iPhone 17 Pro Max начали избавляться от смартфона

SellCell: iPhone 17 Pro Max стал самым популярным смартфоном на вторичном рынке

Самый дорогой iPhone неожиданно стал самым перепродаваемым смартфоном. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на данные сервиса по покупке и продаже подержанных смартфонов SellCell. Оказалось, что по информации на начало февраля iPhone 17 Pro Max является самым популярным устройством Apple на вторичном рынке. Авторы объяснили, что именно этот аппарат чаще всего продавали спустя всего несколько месяцев после покупки.

В конце ноября доля 17 Pro Max на рынке перепродажи составляла 5,1 процента, в феврале она выросла до 11,5 процента. Точно неизвестно, почему владельцы нового аппарата решают от него избавиться. Специалисты SellCell предположили, что проблема заключается не только в разочаровании от устройства, а раскрывает «более сложную картину».

Так, авторы заметили, что флагманский iPhone 17 Pro Max сохраняет хорошую цену при перепродаже. Его стоимость в среднем снизилась относительно розничной всего на 25 процентов. Также около 86 процентов девайсов, проданных вторично через SellCell, находятся в идеальном состоянии.

В материале указывается , что ситуация тем не менее является аномальной — обычно в списке перепродаж лидируют более старые смартфоны. Так, после iPhone 17 Pro Max топ возглавляют iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max и 16 Pro Max.

Ранее аналитик GF Securities Джефф Пу заявил, что Apple постарается удержать стоимость iPhone 18 Pro на уровне цен на актуальные смартфоны.