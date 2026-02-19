Реклама

40-летняя звезда Comedy Woman показала внешность без макияжа

Российская актриса Наталия Медведева показала внешность без макияжа
Фото: @natalymedvedeva

Популярная российская актриса и бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева опубликовала фото в естественном виде. Снимок появился в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя артистка в белом банном халате предстала на размещенном кадре после уходовых процедур у косметолога. При этом она распустила волосы и продемонстрировала внешность без макияжа и косметических дефектов. По словам звезды, она пробует разные методы поддержания молодости кожи.

В январе Наталия Медведева показала фигуру до и после похудения. Артистка рассказала, что сбросила лишние килограммы, набранные после третьих родов, на шоу «Звезды в Африке».

