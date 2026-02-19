Аэропорты в США захотели переименовать в честь Трампа

NYT: Два аэропорта в США захотели переименовать в честь Трампа

Аэропорты в штате Флорида (США) захотели переименовать в честь президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что заявки на регистрацию товарных знаков для потенциальных названий аэропортов подала организация DTTM Operations, управляемая компанией Трампа The Trump Organization, которая контролирует и лицензирует пакет интеллектуальной собственности президента США.

В материале отмечается, что время подачи обращения совпадает с началом продвижения представителями Республиканской партии от штата Флорида законопроекта о переименовании воздушной гавани Палм-Бич, который находится недалеко от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Также уточняется, что в начале 2026 года администрация Белого дома стала настаивать на изменении названия аэропорта имени Даллеса под Вашингтоном. Возможные новые наименования — President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport и DJT.

Ранее стало известно, что самолеты из президентского авиапарка США покрасят в любимые цвета Дональда Трампа. По словам официальных лиц, некоторые бело-голубые самолеты уже перекрашивают в темно-синий, темно-красный и золотой цвета.