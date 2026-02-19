Реклама

15:47, 19 февраля 2026Россия

В России жестко высказались о незаконном ношении редчайшей награды военкором «Ахмата»

Блогер Антоновский словами о кунсткамере оценил скандал из-за военкора «Ахмата»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Негматов

Михаил Негматов. Фото: страница Михаила Негматова во «ВКонтакте»

Радиоведущий, публицист и блогер Роман Антоновский жестко высказался о скандале из-за обвинений в адрес военкора «Ахмата» Михаила Негматова в незаконном ношении редчайшей награды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Рассуждения блогера опубликованы в Telegram.

Из слов Антоновского следует, что связанный с «Ахматом», «Общиной дружбы народов» и Духовным управлением мусульман РФ Негматов является персонажем из кунсткамеры. «Кунсткамера фальшивых ветеранов в клоунской "Общине дружбы народов"», — оценил ситуацию он.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». За всю историю ЧВК эту медаль получили лишь несколько десятков человек. На странице военкора «Ахмата» обнаружились фотографии, на которых он с этой медалью на одежде запечатлен рядом с депутатом Госдумы и председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым, сотрудником Духовного управления мусульман РФ и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

После скандала ветеран спецоперации Евгений Гольман выложил обращение, в котором призвал общественных деятелей быть внимательными к тому, с кем они фотографируются.

Похожий случай произошел ранее с экс-бойцом «Ахмата» Айказом Караманяном. Его поймали на ношении имитирующих звезды Героя России сувенирных значков — с ними он приходил читать лекции в российские школы.

