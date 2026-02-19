Число детей в России сравнили с США, Китаем и Советским Союзом

Педиатр Намазова-Баранова: В России живет 31 миллион детей

В России проживает 31 миллион детей, что составляет 21,4 процента от всего населения страны. Число несовершеннолетних назвала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, пишет РИА Новости.

Для сравнения она привела данные из Китая, где живут почти 300 миллионов детей — это 21,1 процента населения страны, что почти равняется российским показателям. В США проживают 72,6 миллиона несовершеннолетних — 24,6 процента от общей популяции.

Намазова-Баранова также отметила, что в Турции, население которой малочисленнее российского, детей почти столько же — 22 миллиона человек или 25,5 процента от всего населения. «А в Советском Союзе у нас было совсем много детей — 83 миллиона, или 35,6 процента. Понятно, что продолжительность жизни была тогда другой», — подчеркнула педиатр.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2025 году показатель младенческой смертности упал до 3,6 промилле, что является историческим минимумом. В 2024 году он составил четыре промилле.