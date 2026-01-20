Реклама

Россия
11:11, 20 января 2026

В России изменился показатель младенческой смертности

Мурашко: Показатель младенческой смертности в России снизился до 3,6 промилле
Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: khunnok studio / Shutterstock / Fotodom  

В России изменился годовой показатель младенческой смертности. Свежие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко в обращении к участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине, пишет РИА Новости.

По его словам, в 2025 году показатель упал до 3,6 промилле, что является историческим минимумом. «В последние годы благодаря совместной работе специалистов всех отраслей системы здравоохранения удалось достичь беспрецедентных результатов», — сказал Мурашко.

Показатель младенческой смертности за 2024 год составил четыре промилле.

В июле 2025 года о снижении младенческой смертности до нового исторического минимума заявил президент России Владимир Путин. По его словам, были достигнуты показатели, намеченные на 2030 год. Однако конкретные цифры глава государства не привел.

