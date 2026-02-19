Договоренности Зеленского и Тихановской раскрыли

Зеленский обещал Тихановской помогать бежавшей из Белоруссии оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской обещал ей помогать бежавшим из страны оппозиционерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

«На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее Объединенного переходного кабинета», — рассказал собеседник агентства.

В конце января 2026 года Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе. В ходе разговора белорусский политик поблагодарила украинского лидера за поддержку «демократической Белоруссии».

В феврале президент Украины также ввел санкции против своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.