Из жизни
11:03, 19 февраля 2026Из жизни

Экипаж вертолета спас дайверов от огромной акулы-людоеда

В Австралии экипаж вертолета спас дайверов от акулы-людоеда длиной 4,5 метра
Никита Савин
Никита Савин

В Австралии экипаж спасательного вертолета предупредил дайверов о кружившей возле них огромной белой акуле, которых также называют акулами-людоедами. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 15 февраля, около мыса Натуралист в штате Западная Австралия. Вертолет службы Westpac Life Saver совершал облет территории и заметил двух дайверов, которые погружались у берега. Примерно в 10 метрах от них спасатели увидела в воде белую акулу длиной около 4,5 метра, которая медленно приближалась к ничего не подозревавшим людям. Спасатели сняли хищную рыбу с борта вертолета.

Экипаж вертолета сразу же включил сирену, чтобы предупредить дайверов. Те выбрались из воды, сели на гидроциклы и покинули опасную зону.

Как пишет Need To Know, в январе в Австралии зафиксировали всплеск нападений акул на людей. В частности, четыре нападения были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс с 18 по 20 января.

Ранее сообщалось, что у берегов Каймановых Островов акула напала на человека. Жертвой хищной рыбы стал подводный фотограф.

