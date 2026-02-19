Реклама

Еврокомиссию назвали «украинской комиссией»

Глава МИД Венгрии Сийярто: Еврокомиссия ведет себя как украинская комиссия
Виктория Кондратьева
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Еврокомиссия ведет себя как «украинская комиссия», поскольку во всем потакает Киеву, в том числе позволяя ему блокировать нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию. С таким заявлением в эфире телеканала M1 выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Согласно действующему соглашению между Украиной и ЕС, украинцы не имеют права так поступать, то есть создавать членам Европейского союза энергетические проблемы», — подчеркнул дипломат.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал шантажом президента Украины Владимира Зеленского решение об остановке прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

