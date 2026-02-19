Фото 72-летнего Алексея Глызина в трусах вызвали споры в сети

Фото советского и российского певца Алексея Глызина без штанов вызвали споры в сети. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

72-летний исполнитель предстал перед камерой в двух нарядах. Так, на одном из кадров он позировал, сидя на краю наполненной воздушными шарами ванны в черном пиджаке на голое тело, белых трусах и пушистых красных тапках.

На другом снимке артист сидел на табурете в коричневой пижаме, которая включала в себя рубашку и короткие шорты с принтом в виде сердец.

Публикация вызвала противоречивые эмоции у пользователей. Часть из них раскритиковали образ звезды: «Уже не в том возрасте, чтобы оголяться и в трусах устраивать фотосессию», «Кто же ему такой дурацкий образ придумал», «Когда человек не понял, что уже пенсионер», «Приехали. То возрастные женщины оголялись, [теперь] и до мужчин дело дошло».

Другие юзеры поддержали артиста. «Красавчик! В хорошей форме. Всем бы в таком возрасте так выглядеть!», «Какие шикарные фото! Изобилие харизмы и чувства юмора», «Образ — бомба!», «Вы, как всегда, на высоте», «Это восторг», «Как жарко! Дух захватывает», — восхитились они.

Ранее в феврале в сети восхитились внешностью 65-летнего советского и российского певца Сергея Пенкина на новых фото.