Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:24, 19 февраля 2026Мир

Франция опротестовала одно решение по Совету мира Трампа

Reuters: Франция выступила против решения ЕК послать представителя в Совет мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти Франции выступают против решения Еврокомиссии (ЕК) послать своего представителя в Совет мира, созданный американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, его цитирует Reuters.

«Что касается Европейской комиссии и ее участия, то на самом деле мы удивлены, потому что у нее нет мандата Совета на участие», — сказал дипломат.

По словам Конфавре, Совет мира должен переориентироваться на сектор Газа в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, и пока эта неопределенность не будет устранена, Париж не будет участвовать в Совете мира.

Ранее политолог Владимир Оленченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что лидеры западных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отказываются от участия в Совете мира, поскольку не желают юридического оформления доминирования Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Трамп похвалил Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с Путиным

    Мерц резко высказался о Путине

    Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

    В России на сотни тысяч упала цена на популярный кроссовер

    Жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram отклонили

    Россиянка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

    Дмитрий Певцов высказался о невесте сына словами «выгоним ее»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok