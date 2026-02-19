Франция опротестовала одно решение по Совету мира Трампа

Reuters: Франция выступила против решения ЕК послать представителя в Совет мира

Власти Франции выступают против решения Еврокомиссии (ЕК) послать своего представителя в Совет мира, созданный американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, его цитирует Reuters.

«Что касается Европейской комиссии и ее участия, то на самом деле мы удивлены, потому что у нее нет мандата Совета на участие», — сказал дипломат.

По словам Конфавре, Совет мира должен переориентироваться на сектор Газа в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, и пока эта неопределенность не будет устранена, Париж не будет участвовать в Совете мира.

Ранее политолог Владимир Оленченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что лидеры западных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отказываются от участия в Совете мира, поскольку не желают юридического оформления доминирования Вашингтона.