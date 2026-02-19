Герой СВО снял фильм о сражении на Времевском выступе

Офицер Артемов снял фильм о боях на Времевском выступе «СВОИ. Баллада о войне»

Фронтовой офицер и кавалер Ордена Мужества Артем Артемов снял художественный фильм. Об этом «Ленте.Ру» сообщили в пресс-службе телеканала НТВ, где пройдет премьера картины.

Проект получил название «СВОИ. Баллада о войне». Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в ходе сражения на Времевском выступе в июне 2023 года. По сценарию, группа добровольцев прибывает на ротацию в небольшую деревушку где-то в Запорожье, неподалеку от линии разграничения.

Сам Артемов, ставший режиссером ленты, рассказал, что просто хотел рассказать правду о пережитых им самим событиях. «Хотелось рассказать то, что я видел, а не то, что придумали сценаристы. Именно то, что происходило. Рассказать о друзьях, которые ушли. И о друзьях, которые остались живы», — сообщил постановщик.

Известно, что главную роль в фильме исполнил Константин Демидов. Премьера состоится в эфире телеканала НТВ, 24 февраля в 22:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что американский актер и режиссер Стивен Сигал представит свой документальный фильм о специальной военной операции.