12:35, 19 февраля 2026

Постоянно мерзнущих россиян предупредили о риске опасного заболевания

Врач Беленков заявил, что постоянная зябкость может указывать на гипотиреоз
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян, которые постоянно мерзнут, о риске опасного заболевания. О том, на что может указывать зябкость, он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Беленков заявил, что у людей, которые постоянно мерзнут, может быть гипотиреоз. Другими симптомами этого заболевания щитовидной железы он назвал повышенную утомляемость, сонливость, а также сухость кожи и выпадение волос.

По его словам, если человек игнорирует гипотиреоз, то у него может развиться ишемическая болезнь сердца — состояние, при котором этот орган недостаточно снабжается кислородом и питательными веществами.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила шесть симптомов, которые могут сигнализировать о смертельно опасном заболевании — циррозе печени. Она, в частности, отметила, что красными флагами являются боль в правом подреберье и желтушность кожи и слизистых оболочек.

