06:28, 19 февраля 2026Мир

Глава МИД Украины ответил Сиярто на слова о России

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Похоже, российские награды и энергетические прибыли вызывают амнезию. Об этом в Х заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига венгерскому коллеге Петеру Сиярто.

Политик прокомментировал заявление о том, что Украина, воюя с Россией, не защищает Европу, а борется только за себя.

«Интересно, что об этом бесстыдном заявлении думают этнические венгры, которые защищают Украину. Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам катиться по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште», — отметил он.

Ранее Сиярто заявил, что, если за словами президента Украины Владимира Зелинского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию последуют действия, власти республики сочтут это атакой на суверенитет страны.

