05:26, 19 февраля 2026Россия

Кадыров рассказал о «некоем недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве

Кадыров: Недопонимание с Керимовым требовало личной встречи и мужского разговора
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свое рукопожатие с сенатором Дагестана Сулейманом Керимовым в Москве после размолвки. Он опроверг слова о том, что политиков вызвали в Кремль с целью помирить, в Telegram-канале.

«Не знаю, действительно ли председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сделал заявление о том, что нас с сенатором специально вызывали в Кремль, чтобы помирить, но это неправда. Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль», — написал Кадыров.

Он добавил, что с Керимовым его связывают дружеские и деловые отношения, а недавнее «некое недопонимание» удалось решить с пмощью личной встречи и разговора по-мужски.

«Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — подчеркнул Кадыров.

В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал тогда политик.

