Крыша катка обрушилась в Москве

Теневой навес катка поврежден в Чертанове, пострадавших нет

На юге Москвы обрушилась металлическая крыша открытого катка. Об этом сообщили в префектуре ЮАО.

Уточняется, что повреждение теневого навеса произошло на Днепропетровской улице в районе Чертаново. Напротив катка находится жилой дом.

«В момент инцидента каток не работал. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, площадь обрушения составила 1500-2000 квадратных метров, а предварительной причиной стала сильная нагрузка снега.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за мощного снегопада объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи пятницы, 20 февраля. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.