Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:50, 19 февраля 2026Экономика

Крыша катка обрушилась в Москве

Теневой навес катка поврежден в Чертанове, пострадавших нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: welcomeinside / Shutterstock / Fotodom

На юге Москвы обрушилась металлическая крыша открытого катка. Об этом сообщили в префектуре ЮАО.

Уточняется, что повреждение теневого навеса произошло на Днепропетровской улице в районе Чертаново. Напротив катка находится жилой дом.

«В момент инцидента каток не работал. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, площадь обрушения составила 1500-2000 квадратных метров, а предварительной причиной стала сильная нагрузка снега.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за мощного снегопада объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи пятницы, 20 февраля. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    Успенская помирилась с Резником после 25-летней ссоры

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией

    Стало известно о проблемах с принятием нового пакета санкций ЕС против России

    Городские службы занялись ликвидацией последствий прорыва трубы в Москве

    Исчезнувшим в тайге Усольцевым отправляли послание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok