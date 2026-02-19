Реклама

00:53, 19 февраля 2026Мир

Лавров сделал дерзкое заявление о Европе

Лавров: Европа деградировала, но там есть здравые голоса
Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Министр иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров высказался в интервью телеканалу «Аль-Арабия» о сегодняшней Европе. Он отметил, что многие там думаю не о своих странах, а лишь о своих политических амбициях.

«Европа деградировала. Но там есть здравые голоса. Кто хочет с нами общаться», — заявил Лавров.

Министр в качестве примера привел встречи в Москве с премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо. Лавров назвал их прагматичными и думающими об интересах своих народов людьми.

Лавров добавил, что те, кто пытаются внести эти две страны в список «пособников путинского режима», вероятно, ностальгируют по временам, когда «их предки вели Европу к нацизму».

«И ненависть, и такая, знаете, обида, что тогда не победили, но сейчас победим. Они же вот об этом говорят», — заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров предсказал будущее России и назвал условие для диалога Москвы с Европой.

