Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 19 февраля 2026Россия

Лавров предсказал будущее России

Лавров: Через десять лет я хотел бы видеть Россию здоровой и богатой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной. Об этом он порассуждал в интервью Al Arabiya.

«Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия — это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста», — отметил дипломат.

Лавров предположил, что это дополнительный фактор для взаимных симпатий. Министр также выразил уверенность, что славная и одновременно кровопролитная история России, история побед страны сохранится в генетическом коде русского народа.

Ранее Сергей Лавров назвал условие для диалога Москвы с Европой. По его словам, Россия начнет разговаривать с Европой, когда лидеры ЕС одумаются. Лавров напомнил о недавних попытках президента Франции Эммануэля Макрона выйти на контакт с Москвой, при этом просил сохранить контакты конфиденциальными.

Также глава МИД отметил, что Россия и США должны устранить проблему в лице конфликта на Украине для дальнейшего эффективного двустороннего диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Раскрыт неочевидный фактор улучшения памяти

    Со дна ледяной пещеры подняли древнюю неизлечимую инфекцию

    Появились новые подробности о деле Долиной

    Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне из-за фекалий

    Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр

    Лавров предсказал будущее России

    Две европейские страны нашли способ импортировать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok