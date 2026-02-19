Реклама

Максим Фадеев показал внешность на фото 35-летней давности

Российский певец Максим Фадеев показал внешность на фото 35-летней давности
Екатерина Ештокина

Фото: @fadeevmaxim

Российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев показал внешность на фото 35-летней давности. Кадры появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летний артист разместил снимки, на которых был запечатлен в домашней студии, сидя за синтезатором и музыкальным пультом. На одном фото продюсер был одет в черную футболку и клетчатые штаны, на другом — в цветной лонгслив и штаны с принтом.

«Мой путь в музыке начался 35 лет назад, как раз с работы аранжировщиком. Без глянца… Но там родилось очень много музыки», — рассказал он.

В январе Максим Фадеев порадовался похудению на 97 килограммов. Артист присоединялся к тренду, в рамках которого пользователи соцсетей показывают внешность на фото 2016 года.

