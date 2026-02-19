Медведев: Зеленский обеспокоен после интервью Залужного

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал «зеленой мухой», обеспокоило разгромное интервью экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Об этом российский политик написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

Ранее Залужный, которого считают одним из кандидатов на место украинского лидера, в беседе с The Associated Press прямо обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам бывшего главкома, разработанный им при содействии НАТО план провалился, потому что президент Украины и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы.

По словам Медведева, после этого интервью Зеленский начал «донимать американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое». При этом зампред Совбеза подчеркнул, что США нет дела до выборов. «Но этот никудышный клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше "Украина"», — заключил российский политик.

Медведев впервые отреагировал на интервью Залужного 18 февраля. «Ну, вот и все», — написал он, подчеркнув, что экс-главком ВСУ начал свою игру, «наехав на генитального паяца».